Lecce, il futuro di Früchtl è in bilico: possibile addio del portiere tedesco

FRANCESCO LOIACONO - Il futuro di Christian Früchtl al Lecce è ancora tutto da definire. Il portiere tedesco, arrivato in giallorosso come secondo estremo difensore, potrebbe infatti non essere confermato in vista del prossimo campionato di Serie A.

Nella stagione appena conclusa, terminata il 24 maggio, Früchtl non ha collezionato alcuna presenza in campionato con la maglia del Lecce. Una situazione che potrebbe spingere il club salentino a valutare una sua cessione durante la sessione estiva di calciomercato.

Nel corso della sua carriera, Früchtl ha vestito le maglie di Austria Vienna, Bayern Monaco e Norimberga. In precedenza ha difeso anche i pali del Bayern Monaco Under 19, del Bayern Monaco Under 17 e delle altre formazioni giovanili del club bavarese, dopo aver iniziato il proprio percorso nel settore giovanile del Deggendorf.

A livello internazionale, il portiere ha collezionato anche cinque presenze con le nazionali giovanili della Germania: tre con l'Under 20 e due con l'Under 19.

Il contratto che lega Früchtl al Lecce è in scadenza il 30 giugno 2027, ma un'eventuale partenza potrebbe concretizzarsi già in questa estate. L'ipotesi più probabile è quella di un trasferimento all'estero.

Qualora il portiere dovesse lasciare il Salento, il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, sarà chiamato a individuare sul mercato un nuovo secondo portiere da affiancare alla rosa in vista della prossima stagione.

L'obiettivo del Lecce nel prossimo campionato di Serie A resterà quello di conquistare la permanenza nella massima serie, cercando di raggiungere ancora una volta la salvezza.