Wimbledon, Fritz e Zverev ai quarti. Gauff vola in semifinale, fuori Bolelli e Vavassori nel doppio

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue lo spettacolo di Wimbledon con i verdetti degli ottavi di finale del tabellone maschile e del torneo di doppio, mentre nel singolare femminile Coco Gauff conquista l'accesso alle semifinali.

Nel tabellone maschile, lo statunitense Taylor Fritz ha superato in tre set il kazako Aleksandr Bublik con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4, conquistando un posto tra i migliori otto del torneo.

Successo anche per il britannico Arthur Fery, che al termine di una battaglia durata cinque set ha avuto la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov per 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6.

Accede ai quarti di finale anche il tedesco Alexander Zverev, vincitore sul ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 7-6.

Nel singolare femminile Coco Gauff continua la sua corsa verso il titolo. La tennista americana ha rimontato e sconfitto la connazionale Jessica Pegula per 4-6, 6-3, 6-3, staccando il pass per le semifinali.

Nel torneo di doppio maschile si ferma invece il cammino della coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, eliminata agli ottavi dal croato Nikola Mektić e dallo statunitense Austin Krajicek con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4.

Proseguono il loro percorso anche i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, che hanno battuto l'austriaco Neil Oberleitner e il ceco Petr Nouza per 6-3, 3-6, 7-5, qualificandosi ai quarti di finale.

Avanzano infine anche lo statunitense Aleksandar Kovacevic e l'australiano Thanasi Kokkinakis, vittoriosi in due tie-break contro l'americano Chris Harrison e il britannico Neal Skupski con il punteggio di 7-6, 7-6.