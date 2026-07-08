Calciomercato Lecce, nel mirino il centrocampista Michele Collocolo della Cremonese

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A. Tra i profili seguiti dal club giallorosso c'è Michele Collocolo, centrocampista di proprietà della Cremonese.

Nell'ultima stagione Collocolo ha collezionato otto presenze in Serie A con la formazione grigiorossa. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Ascoli, Cesena, Rende, Cosenza e Francavilla in Sinni, oltre a quelle delle formazioni giovanili del Cosenza.

Il calciatore è legato alla Cremonese da un contratto con scadenza il 30 giugno 2029, ma il Lecce sarebbe pronto ad avviare i contatti per valutarne l'acquisto.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo Stefano Trinchera dovrebbe aprire la trattativa con la società lombarda, cercando di trovare un'intesa per il trasferimento del centrocampista, sia in prestito sia a titolo definitivo.

L'obiettivo del Lecce resta quello di costruire una rosa competitiva per affrontare il prossimo campionato di Serie A e conquistare la permanenza nella massima categoria.