Lecce, Kouassi rientra dal prestito: il difensore ivoriano si giocherà le sue chance in ritiro

FRANCESCO LOIACONO - Il difensore ivorianoè pronto a rientrare al Lecce dopo l'esperienza in prestito alloe potrebbe far parte della rosa giallorossa per il prossimo campionato di Serie A.

Nella stagione appena conclusa il classe 2003 ha collezionato 11 presenze con lo Stade Lavallois, formazione impegnata nella Ligue 2 francese. Con la scadenza del prestito, fissata al 30 giugno, il giocatore farà ritorno in Salento, dove sarà valutato dallo staff tecnico nel corso del ritiro precampionato.

Nel corso della sua carriera Kouassi ha vestito anche le maglie della squadra B del Laval, del Laval Under 19, del Fontenay e del Montreuil. A livello internazionale vanta inoltre una presenza con la Costa d'Avorio Under 23.

Il difensore è legato al Lecce da un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Dopo il periodo di vacanza raggiungerà i compagni a luglio per l'inizio della preparazione estiva, con l'obiettivo di convincere il tecnico e conquistare un posto nella rosa che affronterà la Serie A.

Per il Lecce, anche nella prossima stagione, l'obiettivo principale sarà quello di conquistare la permanenza nella massima serie.