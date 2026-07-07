Wimbledon, Sinner vola in semifinale: Struff battuto in tre set. Avanti anche Cobolli e Paolini

LONDRA - Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale con il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-3, continuando la sua corsa verso la difesa del titolo conquistato dodici mesi fa. In semifinale affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.

Al termine dell’incontro, Sinner ha sottolineato la difficoltà della partita, spiegando di aver sofferto all’inizio e di essere poi riuscito a entrare meglio nel match, soprattutto grazie al servizio. Il campione altoatesino ha anche richiamato il lavoro svolto dopo il Roland Garros per ritrovare equilibrio e sicurezza nei momenti più delicati.

In casa Italia arriva un’altra notizia positiva: Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale dopo aver battuto in tre set Alex de Minaur, confermando il suo ottimo momento sull’erba londinese. Nel tabellone femminile, invece, Jasmine Paolini ha superato il turno e prosegue il suo cammino nel torneo.

Wimbledon continua dunque a sorridere all’Italia, con Sinner ancora protagonista assoluto e con Cobolli e Paolini capaci di tenere alta la bandiera azzurra nei rispettivi tabelloni. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.