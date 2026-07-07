Bari vecchia, rapina ai danni di turisti: arrestato un uomo dopo un inseguimento tra i vicoli

BARI - Momenti di tensione nel cuore del centro storico di Bari, dove un uomo di origine nordafricana è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver rapinato alcuni turisti stranieri in visita nel capoluogo pugliese.

Secondo una prima ricostruzione, il presunto autore avrebbe preso di mira un gruppo di visitatori provenienti dall’Europa dell’Est, in vacanza a Bari. Dopo il colpo, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente, cercando di far perdere le proprie tracce tra i vicoli della città vecchia.

La fuga, però, sarebbe stata notata da alcuni passanti che avrebbero assistito alla scena e si sarebbero messi all’inseguimento del sospettato, contribuendo a rallentarne la fuga fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia sono intervenuti in pochi minuti e sono riusciti a bloccare l’uomo, procedendo all’arresto.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della rapina, chiarire il ruolo del fermato e verificare l’eventuale recupero della refurtiva.

I turisti coinvolti, comprensibilmente scossi dall’accaduto, non avrebbero riportato conseguenze fisiche.