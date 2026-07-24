'WorkUP': Edilizia e Servizi guidano le oltre 600 offerte di lavoro ARPAL



Aggiornate le offerte di lavoro dei Centri per l’impiego di ARPAL Puglia con le nuove regole sulla trasparenza retributiva. Recruiting day per McDonald’s giovedì 6 agosto al Centro per l’impiego di Bari.





Il settore dell’edilizia guida la richiesta di personale. È questo il dato evidenziato nella rilevazione del nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale di ARPAL Puglia che raccoglie, analizza e promuove le offerte di lavoro delle imprese pugliesi delle province di Bari, Foggia e BAT.





Le opportunità occupazionali si concentrano nel comparto Costruzioni, Impianti e Immobiliare (195 unità) che, rispetto alla precedente rilevazione, triplica quasi il numero delle posizioni richieste.





In crescita anche Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio (164 unità) a conferma del forte dinamismo dell’economia di prossimità in questo periodo dell’anno.





Significativa anche l’affermazione del terziario legato ai servizi alla persona (84 unità), turistico-culturali (54 unità) e ludico-ricreativi (50 unità), una conferma dell’impatto di questi settori sullo sviluppo economico dei territori presi in esame con il report.





Ogni offerta di lavoro pubblicata su WorkUP rispetta le norme - introdotte dal decreto legislativo n.96 del 7 maggio 2026 sulla trasparenza retributiva e sulla parità salariale - con l’indicazione della retribuzione o la fascia prevista per la posizione e l’utilizzo di un linguaggio neutro per evitare discriminazioni di genere.





All’interno di WorkUP sono disponibili le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.





Nella sezione Avvisi di selezione collocamento mirato, sono presenti 5 opportunità - dedicate alle persone con disabilità - tra cui: avviamento numerico di n. 2 (due) “Operatori” presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; avviamento numerico di n. 4 (quattro) “Operatori per i servizi generali” presso il Ministero della Cultura.





Nella sezione Concorsi e selezioni, si segnalano due avvisi pubblici di selezione (art.16 legge 56/87): avviso pubblico di selezione per n. 1 (un) Operatore servizi vari presso il Comune di Gravina in Puglia; avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’Art. 16 Legge n. 56/87, per n. 2 (due) unità Operatore tecnico - Autista presso tutte le sedi aziendali Asl Bat.





Tutti i requisiti e le modalità di candidatura agli avvisi sono riportati nella sezione dedicata di WorkUP.





Tra gli eventi si segnala il Recruiting day per 20 addett* fast food, organizzato da ARPAL Puglia per la nuova apertura di un ristorante McDonald’s a Noicattaro. Il recruiting si terrà giovedì 6 agosto 2026, dalle 9:30 alle 12:30, nella sede del Centro per l’impiego di Bari (via Niceforo, 1-3).





Su WorkUP è presente anche lo spazio rivolto alla mobilità in Europa con 131 posizioni aperte selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, la rete europea dei servizi per l’impiego.





La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.





WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/accounts/7407171









Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.





I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.