Bari, bambina di 6 anni aggredita da un cane randagio: ricoverata in Rianimazione al Policlinico

BARI - È ricoverata nel reparto diuna bambina di 6 anni rimasta vittima dell’aggressione di un cane randagio.

La piccola ha riportato ferite lacerocontuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Dopo il trasferimento in ospedale, i medici hanno disposto il ricovero in osservazione per monitorare costantemente le sue condizioni.

Nella mattinata di oggi, 5 agosto, la bambina sarà sottoposta al trattamento delle ferite da parte degli specialisti della Chirurgia plastica, chiamati a intervenire per la gestione dei traumi riportati.

L’équipe sanitaria del Policlinico continua a seguire la paziente, che resta sotto stretta osservazione nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono monitorate in modo continuo.