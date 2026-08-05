Bari, manutenzione strade e marciapiedi: al via nuovi interventi nel Municipio 4. A Ceglie partono le asfaltature

BARI - Prosegue il piano straordinario di, finanziato con le risorse già destinate agli interventi ordinari e con lo stanziamento aggiuntivo diapprovato con variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2026/2028.

Le attività, avviate su tutto il territorio cittadino nell’ambito dell’accordo quadro triennale, stanno procedendo secondo la programmazione condivisa dall’assessorato alla Cura del Territorio, dai Municipi e dagli uffici tecnici comunali.

Nel territorio del Municipio 4, che comprende Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita, sono partiti questa mattina i lavori in Strada Guarda Ciucci.

La superficie stradale è stata preparata con la posa di misto granulare stabilizzato, in vista del nuovo asfalto previsto nelle prossime ore.

A Ceglie del Campo il programma di rifacimento delle pavimentazioni interesserà diverse arterie cittadine:

Scaramuzzi: “Interventi attesi da anni”

Sempre nel Municipio 4 è stato completato il nuovo, lungo circa 200 metri, che collega la parte storica del quartiere con l’area di Loseto nuova e con il capolinea Amtab e la fermata della metropolitana Bari-Bitritto.

«Prosegue senza sosta la realizzazione del piano straordinario e condiviso di manutenzione di strade, marciapiedi e aree di sosta – ha dichiarato l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi – costruito insieme ai territori raccogliendo le principali segnalazioni sulle priorità cui dare risposta».

L’assessore ha ricordato che ai primi 7 milioni di euro già stanziati si sono aggiunte risorse dei 16 milioni destinati alle manutenzioni di strade, scuole, mercati e impianti sportivi.

«Il piano restituirà decoro e funzionalità ad alcune strade che da anni attendono interventi – ha aggiunto Scaramuzzi – e si affianca alle riasfaltature già in corso da parte di AQP ed Enel e al rifacimento del pacchetto stradale su 24 chilometri di grandi arterie interessate dal futuro BRT».

Nuova segnaletica su viale Europa

Tra gli interventi conclusi figura anche il rifacimento di viale Europa, arteria strategica della città, interessata da un intervento di manutenzione straordinaria lungo oltre due chilometri.

A completamento dei lavori è stata realizzata una nuova segnaletica orizzontale con l’indicazione dei limiti massimi di velocità in diversi punti della strada.

«Un grande lavoro di manutenzione straordinaria, concentrato anche nelle ore notturne, che ha restituito una strada più comoda e fluida – ha spiegato Scaramuzzi –. La nuova segnaletica renderà più evidente il rispetto dei limiti e contribuirà a una maggiore sicurezza».

Il valore degli interventi per i quartieri

La presidente del Municipio 4 Mariachiara Addabbo ha sottolineato l’importanza dei lavori su Strada Guarda Ciucci e sul marciapiede di Loseto.

«Sono interventi molto attesi dai residenti – ha dichiarato –. Strada Guarda Ciucci è da sempre al centro delle attenzioni del territorio anche per il fenomeno dei roghi tossici. Con questo intervento diventerà più accessibile e sicura».

Soddisfazione anche dalla presidente del Municipio 3 Luisa Verdoscia per il completamento dei lavori su viale Europa: «Una strada completamente riasfaltata, con una segnaletica chiara sui limiti di velocità. Siamo certi che contribuirà a ridurre l’incidentalità».

I prossimi interventi

Da inizio anno sono già stati completati o sono in corso lavori in diverse zone della città, tra cui San Girolamo, Santo Spirito, via Guglielmo Appulo, viale Archimede, strada Pantaleo, via San Giorgio, viale Europa, Strada Guarda Ciucci e via Crispi.

A partire da settembre sono invece programmati nuovi interventi, tra cui quelli su via De Ferrariis, via Comes, via Poli, via Mariano Santo, via Niceforo, via Cozzoli, via Capaldi, via Turati, strada San Giorgio Martire, via Lucarelli, viale Bartolo, via Vittorio Veneto, ex SP 54, via D’Annunzio e via Udine.