Bari, torna a zampillare la “Capa di Ferro”: riattivata la storica fontanella sul lungomare

BARI - È tornata in funzione la storica fontanella di, all’ingresso di, una delle celebrisimbolo della città di Bari.

Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici della ripartizione IVOP del Comune di Bari e di Acquedotto Pugliese per verificare la riattivazione del punto di erogazione, rimasto chiuso nelle scorse settimane in via precauzionale dopo alcune verifiche periodiche dell’Asl che avevano evidenziato una non conformità dell’acqua.

Durante il periodo di chiusura, il Comune ha provveduto alla sostituzione del gruppo interno della fontanella, mentre Acquedotto Pugliese ha completato gli interventi di propria competenza e le nuove analisi sulla qualità dell’acqua, che hanno dato esito conforme consentendo la riapertura.

«Oggi restituiamo finalmente ai baresi un piccolo simbolo della nostra città – ha dichiarato il sindaco Leccese –. La Capa di Ferro non è soltanto una fontanella: è un luogo della memoria quotidiana, dove generazioni di cittadini e visitatori si sono fermati per abbeverarsi».

Il primo cittadino ha ricordato le numerose richieste arrivate dai residenti per il ripristino della fontana, utilizzata quotidianamente anche dai turisti e dai tanti runners che percorrono quel tratto del lungomare.

«Finalmente abbiamo avuto il responso positivo da parte dell’Asl sulla qualità dell’acqua e oggi è arrivato il primo zampillo. L’acqua è un bene di tutti e le Cape di ferro sono un patrimonio identitario che va custodito», ha aggiunto Leccese.

La fontanella è stata quindi restituita alla città dopo gli interventi necessari per garantirne il pieno funzionamento in sicurezza, grazie alla collaborazione tra Comune, Acquedotto Pugliese e autorità sanitarie.