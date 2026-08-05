Barletta, sul Lungomare Mennea arriva l’International Street Food: quattro giorni tra sapori, musica e tradizioni

BARLETTA - DalBarletta ospiterà la, il più grande festival itinerante dedicato al cibo di strada in Italia.

L’appuntamento si svolgerà sul Lungomare Pietro Mennea e offrirà quattro giorni di degustazioni, intrattenimento e convivialità, con ingresso gratuito e apertura degli stand dalle 17 alle 24.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 6 agosto alle ore 17. Il festival proseguirà venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto, trasformando il lungomare barlettano in un grande villaggio del gusto.

Un viaggio tra street food italiano e internazionale

La manifestazione, che celebra dieci anni di attività, porterà a Barletta una selezione di specialità provenienti da diverse tradizioni gastronomiche.

Tra le proposte ci saranno hamburger di scottona, arrosticini, barbecue americano, pesce fritto, panini con il polpo, pizza fritta, pizza napoletana e le celebri bombette di Alberobello.

Spazio anche agli spettacoli gastronomici con il caciocavallo impiccato, preparato e fuso dal vivo, allo smash burger, al tradizionale Kürtős ungherese e a numerose altre specialità dello street food internazionale.

Ad accompagnare il percorso culinario ci sarà una selezione di birre artigianali italiane ed estere, pensate per valorizzare i sapori delle diverse proposte.

Il festival arriva in tv con “Il Trono del Gusto”

L’International Street Food sarà protagonista anche in televisione. Sabato 8 agosto alle ore 11.15 su Rai 2 andrà in onda l’ottava puntata di “Il Trono del Gusto”, il docu-reality dedicato al mondo dello street food italiano prodotto da RG Factory.

Il programma racconta storie, protagonisti e sfide legate a un settore in continua crescita, accompagnando il pubblico alla scoperta delle realtà che animano il mondo del cibo di strada.

Orofino: “Un traguardo importante”

L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione con Confartigianato Imprese Barletta e Confartigianato Imprese Bari-Bat-Brindisi, con il patrocinio del Comune di Barletta.

“La decima edizione dell’International Street Food rappresenta per noi un traguardo importante – ha dichiarato Orofino –. In questi anni abbiamo lavorato per valorizzare il cibo di strada, selezionando operatori di qualità e promuovendo tradizioni gastronomiche italiane e internazionali”.

Con la tappa di Barletta il festival prosegue il suo tour nazionale, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti per gli appassionati di gastronomia, cultura e intrattenimento.



