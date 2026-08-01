Casamassima, sparatoria in centro: ferito un pluripregiudicato dopo una lite

CASAMASSIMA - Momenti di paura nella serata di venerdì 31 luglio a, dove una sparatoria ha fatto scattare l’allarme nel cuore del paese. Intorno alle, in, a pochi passi da, un uomo è rimasto ferito al termine di una lite degenerata.

La vittima è Giuseppe Amodeo, pluripregiudicato, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. Secondo le prime informazioni raccolte, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e successivamente trasferito l’uomo in ospedale per gli accertamenti del caso.

Subito dopo la sparatoria è scattato l’intervento dei carabinieri, che hanno isolato l’area per consentire i rilievi. Sul posto sono arrivati anche gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche, impegnati nella raccolta di elementi utili alle indagini. Sull’asfalto sono state rilevate evidenti tracce di sangue.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire cosa abbia fatto scattare la violenza. Un ruolo importante potrebbe essere svolto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver immortalato le fasi della discussione e il momento degli spari.

Al momento i carabinieri stanno ascoltando eventuali testimoni e valutando tutte le ipotesi sul movente della sparatoria.