Euro 2032, Bari conferma la candidatura: Leccese “San Nicola pronto, ma servono risorse per l’adeguamento”

BARI - Bari conferma la propria disponibilità a proseguire il percorso di candidatura per ospitare alcune gare di. Entro la scadenza del, il sindacoha inviato allala comunicazione ufficiale con cui il Comune ribadisce la volontà di fare la propria parte per portare la manifestazione internazionale nel capoluogo pugliese.

Nella lettera il primo cittadino ripercorre il lavoro avviato negli ultimi anni dall’amministrazione comunale, a partire dall’adesione al percorso promosso dalla FIGC nel 2022, dalla predisposizione del dossier tecnico destinato alla UEFA e dalla partecipazione dei tecnici comunali ai tavoli di confronto sugli interventi necessari per rendere lo stadio San Nicola conforme ai requisiti richiesti.

L’adeguamento dell’impianto, tuttavia, rappresenta il nodo principale. Il Comune ha già analizzato gli interventi necessari, anche alla luce del vincolo autoriale che tutela l’opera progettata da Renzo Piano, evidenziando come i lavori comporterebbero una modifica significativa della struttura attuale.

Secondo le valutazioni tecniche effettuate dall’amministrazione, per l’avvio degli interventi sarebbero necessari circa 600 giorni naturali e consecutivi, oltre ai tempi legati alla progettazione.

Il sindaco Leccese ha quindi sottolineato la necessità di individuare un percorso economico sostenibile. «Alla luce del considerevole impegno economico richiesto dall’operazione – scrive nella lettera – l’Amministrazione comunale ha più volte rappresentato ai diversi interlocutori l’esigenza di un congruo sostegno finanziario o, in alternativa, l’individuazione di una forma di partenariato pubblico-privato».

Senza un finanziamento dedicato, infatti, l’intervento non potrebbe essere sostenuto attraverso le sole risorse comunali. «Risulterebbe impossibile finanziare con risorse comunali questo intervento», evidenzia il primo cittadino.

Nonostante le difficoltà economiche, Bari conferma la propria candidatura e la disponibilità a collaborare con la FIGC e con il comitato organizzatore nelle prossime fasi del progetto. L’obiettivo è individuare gli strumenti finanziari e amministrativi necessari per consentire al capoluogo pugliese di ospitare una delle competizioni sportive più importanti al mondo.