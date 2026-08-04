Europei di nuoto, Italia d’oro a Parigi: Pellacani nella storia, Taddeucci regina della 10 km. Argento anche nei tuffi sincro

Pellacani entra nella leggenda dei tuffi italiani

PARIGI - L’Italia continua a dominare aglicon una giornata da ricordare, ricca di successi e record. Gli azzurri conquistano tre medaglie pesantissime: l’oro storico didal trampolino, il trionfo dinella 10 chilometri in acque libere e l’argento della coppianel sincro dalla piattaforma.

Chiara Pellacani continua a trasformare l’acqua in oro. La campionessa azzurra ha conquistato il titolo europeo nel trampolino da tre metri con il punteggio di 358.05, centrando la sua quarta vittoria nella rassegna continentale.

Un risultato che le permette di scrivere una pagina di storia dei tuffi italiani: Pellacani supera infatti il record di Tania Cagnotto, che aveva conquistato tre ori nella stessa edizione degli Europei.

Sul podio salgono anche la britannica Yasmin Harper, medaglia d’argento, e la russa Nadezhda Trifonova, bronzo. Sfuma invece per poco il podio per Elisa Pizzini, quarta classificata.

Taddeucci regina della Senna: oro nella 10 km

Grande impresa anche per Ginevra Taddeucci, che conquista il primo successo europeo della carriera nella 10 chilometri in acque libere.

Nelle acque della Senna, la 29enne toscana ha costruito una gara perfetta dal punto di vista tattico: sempre nelle prime posizioni, ha atteso il momento giusto e ha piazzato l’attacco decisivo nel penultimo giro, staccando le avversarie.

L’azzurra ha chiuso in 2h07'49", precedendo l’ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas di 9"7 e la compagna di squadra Linda Caponi, bronzo con un distacco di 13"58.

Una doppietta storica per l’Italia, che torna sul podio europeo della 10 km femminile con due atlete e raggiunge quota 101 medaglie nella storia degli Europei di nuoto in acque libere: 39 ori, 29 argenti e 33 bronzi.

Taddeucci diventa così la terza italiana a vincere la 10 chilometri europea dopo Martina Grimaldi e Rachele Bruni, entrambe medagliate olimpiche.

La polemica sulla Senna: “Acqua sporca e piena di plastica”

Dopo la vittoria, Taddeucci non ha risparmiato critiche alle condizioni del campo gara nella Senna.

“Era bella zozza, ho trovato di tutto: rami, foglie sugli occhialini e tanta plastica”, ha raccontato l’azzurra ai microfoni di Rai Sport, commentando la qualità dell’acqua.

La campionessa ha comunque sottolineato il suo particolare feeling con Parigi, ricordando il bronzo olimpico conquistato nel 2024 e definendo l’oro europeo “il titolo che mi mancava”.

Conte e Pelligra, argento da sogno nella piattaforma sincro

A completare la giornata trionfale è arrivata un’altra sorpresa: la medaglia d’argento di Simone Conte e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma.

I due giovani romani, alla prima partecipazione a un grande evento senior, hanno realizzato una gara straordinaria chiudendo con 416.46 punti, grazie anche a un spettacolare quadruplo e mezzo avanti raggruppato.

L’oro è andato ai russi neutrali Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi con 443.82 punti, mentre il bronzo è stato conquistato dagli ucraini Mark Hrytsenko e Oleksii Sereda.

Per l’Italia è una giornata da incorniciare: Parigi si tinge sempre più d’azzurro.