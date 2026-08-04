Giovanni XXIII di Bari, Cristian Mirabile è il nuovo direttore di Anestesia e Rianimazione pediatrica

– Dopo oltre dieci anni di attività professionale tra Francia e Qatar,torna in Puglia per assumere la direzione dell'. Il medico barese ha firmato il contratto con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari – Giovanni XXIII, portando nel capoluogo un patrimonio di competenze maturato in alcuni dei più importanti centri internazionali di anestesia e terapia intensiva pediatrica.

Originario di Locorotondo, laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Bari e specializzato in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva all'Università di Foggia, Mirabile ha iniziato la propria carriera tra Genova e Bergamo, per poi trasferirsi nel 2014 in Francia.

All'Hôpital Necker-Enfants Malades di Parigi si è occupato di anestesia cardiaca pediatrica e terapia intensiva, seguendo pazienti con cardiopatie congenite, dai neonati agli adulti, anche in procedure ad alta complessità come assistenza ventricolare e trapianto cardiaco.

Successivamente, dal 2018 al 2024, ha lavorato all'Hôpital Marie Lannelongue, centro di riferimento per la chirurgia cardiaca, toracica e vascolare, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della Terapia intensiva cardiaca dal 2021 al 2024. Qui ha coordinato l'assistenza a pazienti con cardiopatie congenite complesse, inclusi neonati e bambini sottoposti a supporto ECMO, assistenza ventricolare e trapianto.

Nel 2025 ha proseguito la propria attività come consulente anestesista-rianimatore all'Institut Mutualiste Montsouris e nuovamente all'Hôpital Necker-Enfants Malades, prima dell'esperienza in Qatar come Senior Attending Physician nella Terapia intensiva cardiaca pediatrica del Sidra Hospital di Doha, dove ha operato fino a giugno 2026.

Nel corso della carriera ha sviluppato competenze avanzate nelle tecniche ECMO, nell'assistenza respiratoria e circolatoria, nell'ecocardiografia applicata alle cardiopatie congenite e nel trapianto cuore-polmone. Ha inoltre affiancato all'attività clinica quella scientifica e didattica, con pubblicazioni internazionali, attività di insegnamento presso le Università di Parigi e Bordeaux e il conseguimento, nel 2023, di un Executive MBA in Healthcare Management all'Université Paris Dauphine – PSL.

«Il ritorno in Puglia del dottor Mirabile rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento del Giovanni XXIII – dichiara il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce –. Con la sua nomina riportiamo nella sanità pubblica regionale un professionista che ha maturato competenze di elevata specializzazione in alcuni dei più qualificati centri pediatrici internazionali. La sua esperienza nell'anestesia e nella terapia intensiva dei bambini con cardiopatie potrà fornire un contributo significativo al consolidamento della cardiochirurgia pediatrica, recentemente riattivata al Giovanni XXIII, rafforzando la presa in carico dei piccoli pazienti. Il suo rientro si inserisce nella strategia aziendale di valorizzazione del polo pediatrico, per garantire alle famiglie pugliesi risposte sempre più complete».