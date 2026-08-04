Teatro Metamorfosi di Rutigliano presenta la stagione 2026/2027: da Solfrizzi e Stornaiolo ad Ambra Angiolini, ricco cartellone di eventi

RUTIGLIANO - Il, diretto artisticamente da, presenterà ufficialmente alla stampa la stagione teatralegiovedì, alle ore 18, svelando un programma ricco di spettacoli, anteprime nazionali, eventi fuori cartellone e progetti dedicati ai più giovani.

L'incontro vedrà la partecipazione della proprietà del teatro, del sindaco di Rutigliano, degli assessori, dei rappresentanti delle istituzioni regionali, dei sindaci dei comuni limitrofi, delle associazioni culturali, delle compagnie teatrali, di docenti, operatori culturali, cittadini e di alcuni degli artisti protagonisti della nuova stagione. A moderare il talk sarà la giornalista e responsabile dell'ufficio stampa Alessandra Savino, che dialogherà con la direttrice artistica Giusy Marrone sul percorso di crescita del teatro e sulla visione culturale che ne guida lo sviluppo.

Due grandi appuntamenti aprono la stagione

Particolare attenzione sarà riservata ai primi due spettacoli del cartellone.

Il sipario si alzerà il 23 ottobre 2026 con "Il cotto e il crudo", che vedrà nuovamente insieme sul palco Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, protagonisti di uno dei sodalizi artistici più amati dal pubblico pugliese.

Il 15 dicembre 2026 andrà invece in scena l'anteprima nazionale di "Marie Magdalene D. – Le conseguenze del Coraggio", con la presenza alla conferenza della regista Marinella Anaclerio e dell'attrice Marit Nissen, che racconteranno il percorso creativo dello spettacolo.

Un cartellone ricco di grandi nomi

La stagione proseguirà con numerosi protagonisti del teatro e del cinema italiano:

8 novembre 2026 – Salotto Paolantoni con Francesco Paolantoni

21 novembre 2026 – Vi porto al cinema con Giovanni Veronesi e Riccardo Scamarcio

4 dicembre 2026 – Qualche estate fa con Claudia Gerini e il Solis String Quartet

20 dicembre 2026 – The Sound of Christmas con il Wanted Chorus, diretto dal professor Vincenzo Schettini

22 gennaio 2027 – Marilyn con Violante Placido e la Fondazione Orchestra Luciano Pavarotti

12 febbraio 2027 – Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito

28 febbraio 2027 – L'Attrice con Cristiana Capotondi, Marco Quaglia e Anna Zaneva

18 aprile 2027 – Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André, con Stefano Fresi, Cristiana Polegri ed Egidio Marchitelli

29 aprile 2027 – La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni, interpretato da Ambra Angiolini.

Teatro, cinema e territorio

La stagione conferma la linea artistica di Giusy Marrone, che punta a creare un dialogo continuo tra teatro e cinema, valorizzando interpreti capaci di muoversi con successo tra grande schermo e palcoscenico.

Nel corso della presentazione saranno illustrati anche gli eventi fuori cartellone, realizzati in collaborazione con il Comune di Rutigliano e numerosi partner istituzionali e culturali, con l'obiettivo di rendere il Teatro Metamorfosi un punto di riferimento culturale e sociale per l'intero territorio.

Spazio ai giovani e alla formazione

Grande attenzione sarà dedicata ai progetti rivolti alle nuove generazioni. Tra le novità figura la Rassegna Teatro Ragazzi Musical, realizzata con AttoTerzo e Kumanta Musical Academy, che promuoverà il teatro musicale tra bambini, ragazzi e famiglie. Durante la conferenza la Kumanta Musical Academy offrirà un medley tratto dai grandi musical internazionali.

Sarà inoltre presentato il progetto sviluppato con la Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, che prevede una rassegna dedicata al cinema e all'educazione all'immagine per le scuole, affiancata da una mini rassegna di teatro ragazzi.

Infine sarà lanciato il nuovo corso di recitazione, in partenza il 22 settembre 2026, guidato da docenti d'eccezione come Giusy Marrone, Marinella Anaclerio, Flavio Albanese e Domenico Piscopo.

L'appuntamento del 18 settembre rappresenterà un'importante occasione di confronto tra stampa, artisti e istituzioni, offrendo ai giornalisti la possibilità di conoscere in anteprima i protagonisti della stagione e approfondire i contenuti della programmazione 2026/2027 del Teatro Metamorfosi.