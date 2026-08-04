Bari, al via la campagna contro i mozziconi in spiaggia: "Le cattive abitudini vengono a galla"

– Sensibilizzare cittadini e turisti a non abbandonare i mozziconi di sigaretta su spiagge e in mare. È questo l'obiettivo della campagna, presentata questa mattina sulla spiaggia di San Francesco e promossa dale da, in collaborazione con

All'iniziativa hanno partecipato l'assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino e la presidente di AMIU Puglia, Antonella Lomoro, a testimonianza dell'impegno condiviso per la tutela dell'ambiente costiero.

Il mozzicone di sigaretta è tra i rifiuti più diffusi e dannosi: contiene sostanze tossiche che contaminano acqua e suolo, può impiegare fino a dieci anni per degradarsi e rappresenta un grave pericolo per la fauna marina. Un gesto apparentemente banale, ripetuto ogni giorno da migliaia di persone, produce infatti un impatto ambientale significativo.

Durante il lancio della campagna, gruppi di giovani volontari hanno incontrato i bagnanti distribuendo posacenere portatili e materiale informativo con QR Code dedicati, per promuovere comportamenti più responsabili anche oltre la stagione estiva.

Coinvolti anche i locali del lungomare

Uno degli elementi centrali dell'iniziativa è il coinvolgimento degli esercizi commerciali del litorale barese, che distribuiranno il materiale informativo ai propri clienti, trasformandosi in punti di sensibilizzazione permanenti.

Comune e AMIU hanno inoltre inviato una lettera agli operatori della costa invitandoli a collaborare attivamente alla diffusione della campagna, riconoscendo il loro ruolo nella tutela del decoro urbano e ambientale.

Perlino: "Un gesto semplice ma fondamentale"

«Oggi presentiamo una campagna che richiama tutti a un gesto di responsabilità semplice ma fondamentale: non abbandonare i mozziconi di sigaretta sulle spiagge e nell'ambiente – ha dichiarato Elda Perlino –. Le cicche rilasciano sostanze nocive e contribuiscono alla dispersione di microplastiche nei nostri mari, con conseguenze per gli ecosistemi e, attraverso la catena alimentare, anche per la salute umana».

L'assessora ha ringraziato Erion Care, AMIU Puglia, i volontari e gli esercenti coinvolti, sottolineando come «la tutela del mare e delle spiagge passi dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità».

Lomoro: "I giovani sono i nostri alleati"

«Il littering è un fenomeno particolarmente odioso, soprattutto quando interessa spiagge e mare – ha spiegato la presidente di AMIU Puglia, Antonella Lomoro –. Da tempo siamo impegnati nel contrasto all'abbandono dei piccoli rifiuti, affiancando all'attività quotidiana dei nostri operatori il lavoro delle associazioni di volontariato e dei cittadini».

Dall'inizio del 2026, AMIU ha già sostenuto quasi 50 iniziative di pulizia e sensibilizzazione, oltre la metà dedicate alle coste cittadine. A queste si aggiunge un messaggio audio diffuso in questi giorni sulle spiagge per invitare i bagnanti a rispettare l'ambiente.

«Sono particolarmente lieta – ha concluso Lomoro – che questa campagna coinvolga ragazze e ragazzi: le nuove generazioni rappresentano il futuro e sono i nostri alleati più preziosi nella difesa dell'ambiente».