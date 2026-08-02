Il megayacht Boardwalk a Otranto: la gallery fotografica di Ezio Cairoli
|ph_Ezio Cairoli
OTRANTO - Le immagini dello spettacolare megayacht Boardwalk nelle acque di Otranto, immortalato dagli scatti del fotografo Ezio Cairoli. L'imponente imbarcazione di lusso, tra le più ammirate nel Mediterraneo, ha attirato l'attenzione di residenti e turisti durante la sua presenza lungo la costa salentina.
Una galleria esclusiva che racconta il fascino del superyacht e il suggestivo incontro tra la grande nautica internazionale e lo scenario unico del mare di Otranto.
ph credits: Ezio Cairoli