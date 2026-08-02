Assalto al bancomat a Modugno, esplosione nella notte alla filiale Mps: danni alla banca

– Nuovo assalto a un bancomat nel Barese. Intorno alle, una banda ha fatto esplodere lo sportelloin via Paradiso, a Modugno, già finito nel mirino dei malviventi con un analogo episodio lo scorso anno.

La deflagrazione ha provocato ingenti danni: completamente distrutta l'area esterna del bancomat e danneggiati anche gli uffici interni della filiale. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire se i rapinatori siano riusciti a portare via il denaro contenuto nelle casse dello sportello automatico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, impegnati nei rilievi e nelle verifiche sulla stabilità dell'edificio di cinque piani che ospita la banca.

L'episodio si inserisce in una nuova escalation di assalti agli sportelli automatici nel territorio barese. Solo 24 ore prima era stato preso di mira il bancomat Bdm di Ceglie del Campo, mentre nelle ultime settimane sono già quattro gli attacchi registrati ai danni di sportelli Atm.

A Modugno, inoltre, nei giorni scorsi un altro episodio aveva destato allarme: un camion furgonato era stato utilizzato per sfondare il muro di cinta dell'ufficio postale, in un tentativo di intrusione.