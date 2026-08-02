Lecce, ufficiale l'arrivo di Willem Geubbels: attaccante francese acquistato dal Paris FC fino al 2031

FRANCESCO LOIACONO - Ilha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante francesedal. L'operazione è stata conclusa per una cifra di, con il calciatore che ha firmato un contratto fino al

Classe 2001, Geubbels arriva in Salento dopo l'esperienza con il Paris FC, dove nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze e 5 reti nel massimo campionato francese.

Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie del Lione, con cui è cresciuto nel settore giovanile, del Monaco, del Nantes e degli svizzeri del San Gallo, maturando un importante bagaglio di esperienza nonostante la giovane età.

L'attaccante francese potrebbe fare il suo esordio ufficiale con la maglia giallorossa lunedì 17 agosto, alle 21.15, nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo allo stadio Renzo Barbera.

L'esordio in Serie A è invece previsto per domenica 23 agosto, alle 18.30, quando il Lecce affronterà il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo nella gara valida per la prima giornata di campionato.