Lucera torna nel Medioevo: dal 7 al 13 agosto il Torneo delle Chiavi celebra la sua 43ª edizione

– È tutto pronto per il, la manifestazione storica che dalriporterà Lucera indietro nel tempo tra rievocazioni, spettacoli, sfide tra rioni e atmosfere medievali. L’evento, giunto alla, si svolgerà tra lae l’, coinvolgendo cittadini, turisti e appassionati di storia.

Il programma prenderà il via venerdì 7 agosto con l’apertura del Villaggio Medievale, ospitato fino al 9 agosto all’interno della Fortezza. Un’esperienza immersiva con accampamenti storici, antichi mestieri, combattimenti, musica e scene di vita quotidiana dell’epoca.

Alle 19 è prevista l’apertura ufficiale del Villaggio e degli accampamenti militari, seguita da uno spettacolo di falconeria. Ad anticipare l’inaugurazione, alle 17.30, sarà il percorso tematico “Dal Palatium di Federico II al polo museale Stupor Mundi”, organizzato dall’Archeoclub d’Italia APS – sede di Lucera “Minerva”.

L’iniziativa consentirà ai partecipanti di conoscere la storia dell’età sveva e il progetto di valorizzazione del Palatium federiciano attraverso un percorso narrativo dedicato alla figura di Federico II e alla sua residenza lucerina. Durante l’incontro sarà presentato anche il progetto del futuro Polo Museale “Stupor Mundi”, con gli interventi dell’architetto Pasqualina Casiero, dell’ingegner Salvatore Fabio De Vita e dell’architetto Michele Zolli.

Alla presentazione saranno presenti anche il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, il responsabile degli eventi culturali e turistici del Comune di Jesi Francesco Maria Tiberi e il presidente della Fondazione Federico II Paolo Mariani, per rinnovare il gemellaggio tra Jesi e Lucera nel nome dell’imperatore svevo.

La serata proseguirà alle 20.30 con la tradizionale Sfilata delle Dame delle Cinque Porte Storiche e l’elezione della “Dama di Porta”. Alle 22 spazio alla rievocazione storica “1268-1269 – L’assedio angioino di Lucera” con il primo episodio “Corradino e la rivolta nel regno”, curato dall’APS Cinque Porte Storiche – Città di Lucera con la collaborazione dell’associazione “Imperiales Friderici II” di Foggia.

Lo spettacolo racconterà l’assedio che portò alla fine dell’autonomia della Luceria Saracenorum, l’unica enclave musulmana nel Regno di Sicilia. La prima giornata si chiuderà con le abilità schermistiche, le frecce infuocate e il concerto di musica medievale della Camerata Mvsica Antiqva.

Sabato 8 agosto il Villaggio Medievale riaprirà alle 18. In programma le eliminatorie della gara di tiro con l’arco, il Certame delle Porte e il secondo episodio dell’assedio angioino, “La disfatta di Pierre De Beaumont”. La serata continuerà con lo spettacolo di danza aerea “L’ultimo volo dell’aquila” e il concerto medieval folk degli Errabundi.

Domenica 9 agosto andrà in scena l’ultimo capitolo della rievocazione con “La resa di Lucera”, dedicato alla conquista della città dopo il lungo assedio. Alle 20 si svolgerà la finale della gara di tiro con l’arco, mentre alle 21 spazio all’Investitura dei Cavalieri delle Cinque Porte Storiche e alla Giostra del Saraceno. A chiudere il Villaggio saranno lo spettacolo di danza e la musica dei Ruad.

Durante i tre giorni sarà possibile visitare il Villaggio Medievale, assistere agli spettacoli di falconeria, partecipare alle visite guidate alla Fortezza dalle 18 alle 23, ascoltare le suggestioni musicali nella Torre della Leonessa e degustare prodotti negli stand gastronomici.

Gli appuntamenti più attesi arriveranno il 12 e 13 agosto con il cuore della manifestazione: il Torneo delle Chiavi e il Corteo Storico.

Martedì 12 agosto, alle 18 in piazza Duomo, si terrà la benedizione del Palio e degli atleti delle Cinque Porte Storiche. Alle 21, nell’Anfiteatro Augusteo, si svolgerà la sfida tra i rioni cittadini per conquistare il Palio della Città, caratterizzato dai colori blu e oro e dal simbolo delle chiavi legato a Santa Maria Patrona.

Il Palio è attualmente custodito da Porta Foggia, vincitrice nelle ultime tre edizioni e arrivata a nove vittorie complessive.

Giovedì 13 agosto oltre 500 figuranti sfileranno nel tradizionale Corteo Storico, con la partecipazione straordinaria dell’attore Francesco Testi, che interpreterà re Carlo II d’Angiò. La partenza è prevista alle 18.30 dalla Fortezza Svevo-Angioina, con arrivo alle 20.30 in piazza Duomo per la cerimonia di affidamento della città a Santa Maria.

La manifestazione si concluderà alle 23.30 con il suggestivo incendio della Fortezza.

Il Torneo delle Chiavi 2026 è promosso dall’APS Cinque Porte Storiche – Città di Lucera e dal Comune di Lucera, con il sostegno della Regione Puglia e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con Visit Lucera e l’associazione storico culturale “Imperiales Friderici II”.

L’evento rientra nei Grandi Eventi 2026 della Regione Puglia nell’ambito dell’Accordo di Coesione Puglia 2021-2027.