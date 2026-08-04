Aeroporti pugliesi, passeggeri in crescita: a luglio oltre 1,4 milioni di viaggiatori. Boom dei voli internazionali

BARI - Continua il trend positivo del traffico aereo in Puglia. I dati relativi al mese di luglio 2026 confermano la crescita della rete aeroportuale pugliese, trainata soprattutto dal forte aumento dei collegamenti internazionali e dal successo del turismo regionale.

Nel corso del mese scorso, tra arrivi e partenze, gli aeroporti pugliesi hanno registrato 1.435.050 passeggeri, con un incremento del 12,7% rispetto a luglio 2025.

L’aeroporto Karol Wojtyla di Bari ha movimentato 973.014 passeggeri, segnando una crescita del 13,3%, mentre lo scalo del Salento di Brindisi ha raggiunto quota 456.715 passeggeri, con un aumento del 12,2%.

Particolarmente significativo il dato relativo ai voli internazionali: a luglio sono stati 648.575 i passeggeri sulla linea internazionale di Bari, in crescita del 19,9%, e 175.182 quelli su Brindisi, con un incremento del 23,7%.

Il bilancio dei primi sette mesi del 2026 conferma ulteriormente la crescita della mobilità aerea pugliese. Da gennaio a luglio la rete aeroportuale regionale ha registrato 7.153.971 passeggeri, con un aumento del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel dettaglio, i voli di linea nazionali hanno movimentato 3.548.189 passeggeri, in crescita del 2,9%, mentre i collegamenti internazionali hanno raggiunto 3.557.000 passeggeri, con un incremento del 21%.

L’aeroporto di Brindisi ha totalizzato nei primi sette mesi dell’anno 2.156.974 passeggeri, in aumento del 10% rispetto ai 1.961.235 dello stesso periodo del 2025. Particolarmente rilevante la crescita della componente internazionale, salita a 634.827 passeggeri (+23,6%).

Lo scalo barese ha invece registrato 4.964.218 passeggeri, con una crescita dell’11,7%. Se il traffico nazionale è aumentato dell’1,6%, la componente internazionale ha fatto segnare un vero e proprio balzo in avanti, passando dai 2.424.888 passeggeri del 2025 ai 2.922.173 del 2026, pari a una crescita del 20,5%.

I numeri confermano il rafforzamento del ruolo degli aeroporti pugliesi come porta d’ingresso internazionale verso la regione, in stretta relazione con l’aumento della popolarità della Puglia sui mercati turistici globali.