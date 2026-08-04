Oria presenta il Corteo e Torneo dei Rioni 2026: martedì 4 agosto conferenza stampa ufficiale alla Pro Loco



ORIA (BR) - Martedì 4 agosto, alle ore 18:00, la sede della Pro Loco di Oria, in via Pasquale Astore 31, ospiterà la conferenza stampa ufficiale di presentazione del Corteo e Torneo dei Rioni di Oria 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate oritana, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori e appassionati della rievocazione storica. - Martedì 4 agosto, alle ore 18:00, la sede della Pro Loco di Oria, in via Pasquale Astore 31, ospiterà la conferenza stampa ufficiale di presentazione del Corteo e Torneo dei Rioni di Oria 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate oritana, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori e appassionati della rievocazione storica.





L'incontro rappresenterà l'occasione per illustrare il programma dell'edizione 2026, le novità organizzative e gli eventi che accompagneranno il tradizionale Corteo Storico e il Torneo dei Rioni, simboli della storia e dell'identità della città federiciana.





Ad aprire gli interventi sarà Francesco Biasi, presidente della Pro Loco di Oria. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Cosimo Ferretti e dell'assessore al Turismo e alla Cultura Imma Torchiani, che illustreranno il valore culturale e turistico della manifestazione per il territorio.





Prenderanno poi la parola i rappresentanti delle associazioni coinvolte nell'organizzazione dell'evento: Lina e Valentina Denuzzo per l'associazione Divertendoci Insieme, e Pierdamiano Mazza, per l'associazione Il Pozzo e l'Arancio.





La conferenza sarà introdotta e moderata dal giornalista Eliseo Zanzarelli. La scenografia sarà impreziosita dalla presenza di quattro figuranti in costume storico alle spalle del tavolo dei relatori, contribuendo a ricreare fin da subito l'atmosfera medievale che caratterizza la manifestazione.





L'appuntamento rappresenta il primo momento ufficiale di avvicinamento a una delle manifestazioni storiche più rappresentative della Puglia, pronta anche quest'anno a far rivivere il fascino del Medioevo tra cortei, sfide tra rioni, spettacoli e tradizioni che rendono Oria una delle capitali italiane della rievocazione storica.