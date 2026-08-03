Palazzo delle Arti Beltrani inaugura il “Teatro d’Autore” con Angelo Mellone: a Trani poesia e jazz sotto le stelle di San Lorenzo

Sarà una serata all’insegna della parola, della musica e della riflessione quella che inaugurerà la sezione “Teatro d’Autore” della decima stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani.

Domenica 9 agosto 2026, alle ore 21 (apertura porte alle 20.30), nella suggestiva Corte “Davide Santorsola” del centro culturale tranese, protagonista sarà Angelo Mellone con lo spettacolo teatrale “In fin dei conti. Capitoli di una messinscena”, tratto dall’omonimo libro di poesie pubblicato da CartaCanta Edizioni.

La scelta della data, alla vigilia della notte di San Lorenzo, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra versi, musica ed emozioni, in un dialogo ideale tra la forza della parola e il cielo stellato dell’estate pugliese.

Direttore del Daytime della Rai, giornalista, scrittore e intellettuale, Mellone porterà sul palco un racconto teatrale intenso e personale, costruito attorno alle sue “ossessioni” poetiche più profonde. Un percorso che attraversa identità, memoria, radici, amore e senso di appartenenza, restituendo il ritratto di un uomo legato al Sud, alla sua Taranto d’origine e alle contraddizioni di un territorio sospeso tra passato e futuro.

Lo spettacolo nasce dal volume definito dalla critica come un vero e proprio “testo-sismografo” di una vita intensa e attraversata da ferite, nel quale la poesia diventa strumento per interrogarsi sui grandi temi dell’esistenza.

Sul palco Mellone affronta il rapporto con il Mezzogiorno non attraverso una lettura nostalgica, ma come una riflessione sul presente e sulle sfide future: l’emigrazione, la denatalità, lo spopolamento delle aree interne, ma anche la possibilità di costruire una nuova identità fondata sulla consapevolezza e sulla valorizzazione delle proprie radici.

“In fin dei conti. Capitoli di una messinscena” non sarà un semplice reading, ma una vera e propria esperienza teatrale dove parole e musica si fondono in un unico racconto.

Ad accompagnare la voce e il pianoforte di Mellone una formazione jazz di grande prestigio composta da Pierluigi Balducci al contrabbasso, Francesco Pennetta alla batteria, Salvatore Russo alla chitarra, Peppe Fornaro al clarinetto e sax e Francesco Longo alla fisarmonica.

La musica non sarà un semplice accompagnamento, ma parte integrante della narrazione, creando un dialogo continuo con i versi e amplificando la dimensione emotiva dello spettacolo.

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia e la collaborazione di partner culturali tra cui i Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari e “Nino Rota” di Monopoli, con media partner Radio Selene.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, oppure online sul circuito Vivaticket.

Info: Palazzo delle Arti Beltrani – 0883 500044 – info@palazzodelleartibeltrani.it.