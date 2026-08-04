Rapina all'alba in un bar di Bitonto: banditi armati di mazze da baseball fuggono con l'incasso
BITONTO – Rapina all'alba in un bar di via Repubblica, a Bitonto, dove due malviventi hanno fatto irruzione nel locale armati di mazze da baseball, minacciando il titolare e facendosi consegnare il denaro presente in cassa.
L'assalto è avvenuto intorno alle 4.30. Secondo una prima ricostruzione, i due rapinatori sono entrati nel bar intimidendo il proprietario e minacciando di danneggiare il locale se non avesse consegnato l'incasso.
Ottenuto il denaro, il cui ammontare è ancora in corso di quantificazione, i malviventi si sono allontanati a piedi, facendo perdere le proprie tracce.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi utili alle indagini. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.