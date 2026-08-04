Ferragosto a Palazzo Beltrani nel segno di Pino Daniele: a Trani arriva "Ho Sete Ancora"

– Sarà un Ferragosto all'insegna della grande musica e della letteratura quello in programma, dove andrà in scena, reading musicale dedicato ache chiuderà la sezionedella decima stagione artistica del Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani.

Nella suggestiva Corte "Davide Santorsola", il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra racconti e musica ispirato all'omonima antologia pubblicata nel 2015 dalla libreria napoletana Iocisto. Lo spettacolo intreccia testi firmati da sedici scrittori e giornalisti italiani – coordinati da Titti Marrone – con alcune delle canzoni più celebri del cantautore napoletano, da Terra mia a Nero a metà, passando per Vai mo', Bella 'mbriana e Sotto 'o sole.

Protagonista della serata sarà Alfredo De Giovanni, geologo, musicista e scrittore, che vestirà i panni di narratore e chitarrista. Per lui si tratta di un ritorno a Palazzo Beltrani dopo il successo ottenuto lo scorso febbraio con la presentazione-spettacolo del libro Puglia. Le Bahamas dei dinosauri.

Sul palco sarà affiancato da un ensemble di musicisti composto da Floriana Ferrante (voce), Domenico Lopez (chitarra), Giovanni Chiapparino (percussioni), Ilaria Stoppini (flauto traverso) ed Emanuele Manzo (basso), per uno spettacolo della durata di circa 90 minuti.

L'appuntamento rappresenta il secondo e conclusivo evento della rassegna "Teatro d'Autore", inserita nella decima stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, organizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno del Comune di Trani, il patrocinio della Rete Musei di Puglia e la collaborazione dei Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" di Monopoli.

I biglietti sono già disponibili presso il botteghino di Palazzo Beltrani e online sul circuito Vivaticket, con prezzi a partire da 15 euro. L'inizio dello spettacolo è previsto in serata nella Corte del Palazzo, nel cuore del centro storico di Trani.