Avezzano: sgozzato ragazzo magrebino

Rissa nei pressi della stazione di Avezzano, nella Marsica, degenerata in accoltellamento, a cui a farne le spese sarebbe stato un magrebino di 23 anni. La polizia, grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, è alla ricerca di un marocchino autore dell'aggressione, avvenuta forse per futili motivi, oltre dell'arma contendente che non sarebbe ancora stata ritrovata.La giovane vittima non avrebbe riportato ferite mortali, in quanto i fendenti non avrebbero raggiunto punti vitali della gola.