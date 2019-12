Bari, presentata a Palazzo di Città la 21° edizione della Marcialonga Nicolaiana

BARI - È stata presentata nella mattinata di venerdì 27 dicembre 2019 a Palazzo di Città, la Marcialonga Nicolaiana organizzata dalla UISP in collaborazione con CSI Bari, FIDAL Puglia, Coni Puglia, Scuola Cani Salvataggio Nautico, Associazione Bersaglieri, Road Runners, Cavalieri del Mare, ASD Liberty e Big Eye e con il contributo dell’assessorato comunale allo Sport. L’evento, giunto alla 21° edizione, è un appuntamento tradizionale e beneaugurante per la nostra città.I dettagli della manifestazione sono stati illustrati da Veronica D’Auria, presidente provinciale UISP Bari, alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato i rappresentanti delle realtà organizzatrici.“La Marcialonga - ha spiegato Pietro Petruzzelli - è diventata ormai un evento tradizionale per la nostra città, entrando nel cuore degli sportivi baresi, e non solo: tutti i cittadini possono infatti festeggiare l’inizio dell’anno con il famoso tuffo in mare, sfidando le condizioni meteo, al termine di una corsa non competitiva, di circa 2 chilometri e mezzo, che si snoderà attraverso il suggestivo lungomare cittadino. L’amministrazione ha sempre sostenuto questa divertente iniziativa, e quest’anno ha deciso di contribuire alla riuscita della manifestazione dal punto di vista economico. Tra l’altro, non va dimenticata la componente di solidarietà, che si concreta nella raccolta di firme in favore della onlus Agebeo”.“Desidero ringraziare - ha detto Veronica D’Auria - le associazioni che hanno reso possibile, anche quest’anno, la realizzazione di questa bella iniziativa, creando tra loro una rete sul territorio: questo dimostra che il Terzo settore è lo strumento attraverso il quale le istituzioni possono arrivare ai cittadini per elevare il livello di benessere materiale e spirituale di una comunità. Questa edizione della Marcialonga porta in sé un triplice messaggio: un importante momento di solidarietà si unisce infatti sia all’attività motoria sia alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente: i partecipanti saranno sensibilizzati e invitati a sostenere il progetto dell’associazione Agebeo per il completamento del Villaggio dell’Accoglienza, la struttura destinata ad accogliere le famiglie dei bambini ricoverati al reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico di Bari”.L’appuntamento per i partecipanti alla Marcialonga è fissato mercoledì 1° gennaio 2020, alle ore 10.30, nella Basilica di San Nicola per la santa messa e la benedizione degli atleti; a seguire, alle ore 11.30 la partenza dal sagrato per un tragitto di circa due chilometri e mezzo fino alla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove i più temerari si tufferanno in acqua per il rituale bagno a mare.L’iscrizione è gratuita.