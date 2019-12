Ponte di viale Traiano al buio, flash mob il 29 dicembre

BARI - Il Comitato dei Cittadini di Pane e Pomodoro ritorna sull’abbandono della zona e in particolare dello scarso grado di illuminazione del cavalcavia pedonale che collega Madonnella con Japigia. Esso in una nota diramata alla stampa locale, denuncia quanto segue :L’assordante silenzio seguito alla denuncia pubblica del Comitato circa lo stato di abbandono della zona compresa tra via Di Vagno e Viale Caduti del 28 luglio 1943 non ferma i residenti che hanno deciso di indire un flash mob per domenica 29 dicembre, alle ore 19.45, nei pressi del ponte pedonale di viale Traiano.Cinque mesi fa la struttura in acciaio ha sostituito quella vecchia e malandata in cemento armato che nel corso degli anni si era ammalorata al punto da richiedere, in alcuni momenti, anche la chiusura al transito pedonale.Sebbene nuovo di zecca, il ponte pedonale è però scarsamente illuminato. Le rampe laterali sono praticamente al buio, per non parlare di quella centrale dove sono stati installati faretti del tutto insufficienti ad assicurare visibilità prima ancora che sicurezza.Nonostante la richiesta di un incontro istituzionale con i rappresentanti comunali, a partire da quelli del I Municipio, ad oggi nessuno ha palesato alcuna forma di interesse al confronto, salvo considerare l’intervento dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, che ai microfoni di una testata locale dichiara, per l’ennesima volta, che nulla si può fare per rimediare ad una situazione divenuta insostenibile e che riguarda migliaia di persone che ogni giorno, a qualsiasi ora, attraversano il cavalcavia. Il buio del ponte si associa al carente stato dell’illuminazione della strada, dove si segnalano alcuni angoli completamente al buio o con lampade di diversa luminosità."Continuiamo ad essere ignorati da questa amministrazione - sbottano i membri del comitato -. Uscire la sera per noi è un problema. Abbiamo paura. Il silenzio e la scarsa attenzione di chi ci governa per questa area è assordante. Le attività commerciali su viale traiano ormai si contano sulle dita di una mano. E sicuramente l'abbandono in cui versa questa zona è parte delle cause di scarsa attrattività. Eppure qui c'è la spiaggia di Pane e Pomodoro che con il bel tempo è presa d'assalto da tutti i baresi".Per questo ed altro invitiamo tutta la cittadinanza ad unirsi il prossimo 29 dicembre (inizio ore 19.45) al flash-mob di protesta su viale Traiano. La vita del quartiere deve riguardare ogni sua parte e non solo alcune - solite - zone. Qualcuno però lo ha dimenticato.