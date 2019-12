Dea di Lecce, Pellegrino: “Struttura che qualifica offerta sanitaria del Salento e dell’intero Sud”

LECCE - “Sono certo che in tempi brevi il Salento e il Mezzogiorno potranno usufruire di alte prestazioni sanitarie”. Lo dichiara il consigliere regionale e delegato per l’edilizia sanitaria,, a margine della sua partecipazione nella nuova struttura, il Dea di Lecce, alla presentazione della fine dei lavori e alla consegna dell’immobile alla locale Asl.“Concordo – spiega – con quanto ha dichiarato il direttore generale della Asl Rodolfo Rollo: è stato non si è trattato di una inaugurazione ma solo dell’avvio delle complesse procedure di attivazione che richiederanno ancora del tempo. Ho constatato positivamente il grande passo avanti realizzato da quando, nella mia veste di delegato alla edilizia sanitaria regionale, a giugno scorso ho riunito più volte lo staff tecnico per la ricognizione dello stato dell’arte dell’opera e delle attività da compiere avviando un percorso di velocizzazione delle procedure. La nomina di Rollo alla guida della direzione della Asl ha poi consentito con grande perizia di accelerare le procedure e portare a termine l’opera. Sono questi passi concreti per un’offerta sanitaria sempre più all’avanguardia e al servizio del cittadino”.