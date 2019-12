Serie D: il Foggia sfida il Gladiator il Bitonto gioca con l'Altamura

- Nella diciassettesima e ultima giornata di andata del girone H di Serie D partite insidiose per le due squadre prime in classifica con 34 punti. Il Foggia sfiderà allo stadio “Zaccheria” il Gladiator. I pugliesi devono vincere per confermarsi in vetta. Nei dauni potrebbero giocare i nuovi acquisti Ndaye, esterno di centrocampo proveniente dall’Acireale, Cipolletta, difensore arrivato dall’Andria e l’attaccante Tedesco ingaggiato dall’Altamura.Nel Foggia non sarà più disponibile il centravanti Iadaresta ceduto alla Lucchese in Serie D. Il tecnico Ninni Corda squalificato non andrà in panchina, al suo posto ci sarà l’allenatore della squadra Primavera Gaetano Pavone. Il Bitonto deve ottenere i tre punti in casa con l’Altamura. Nei neroverdi potrebbe giocare l’attaccante argentino Montaldi, acquistato dal Brindisi.Allo stadio “Cosimo Fanuzzi” il Brindisi dovrà vedersela contro il Fasano. I biancazzurri sono in una grande condizione fisica dopo l’arrivo del nuovo tecnico Salvatore Ciullo e cercano ulteriori conferme positive. L’Andria affronterà allo stadio “Degli Ulivi” il Taranto. Gli jonici non possono permettersi altri passi falsi. Il Cerignola deve superare allo stadio “Monterisi” la Nocerina per fare un notevole salto di qualità in classifica. Il Gravina giocherà a Casarano e vuole rilanciarsi dopo il ko 3-1 subito in casa col Brindisi. Il Nardò deve imporsi in casa contro il Francavilla in Sinni per abbandonare il terzultimo posto.