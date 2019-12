Acquistare casa con mutuo: costa meno che nel 2009

- Il confronto tra l'acquisto di una abitazione con un mutuo risulta attualmente meno onerosa rispetto a 10 anni fa: questo emerge dalla ricerca effettuata dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che ha messo a confronto i prezzi per l'acquisto di un trilocale da 90 mq nelle grandi città negli anni 2009 e 2019.Ipotizzando per l'acquisto la stipula di un mutuo venticinquennale che finanzi l'acquisto per l'80% del valore dell'immobile, si vede come vi siano dei risparmi consistenti sulla rata, e sul costo totale dell'immobile in tutte le città:Genova (2019 costo totale 123.808 euro, rata 341,11 euro – 2009 costo totale 306.100 euro, rata 868,68 euro) riduzione 60%;Bari (2019 costo totale 157.859 euro, rata 434,93 euro – 2009 costo totale 331.289 euro, rata 940,16 euro) riduzione 52%;Napoli (2019 costo totale 239.936 euro, rata 661,07 euro – 2009 costo totale 479.441 euro, rata 1360,60,78 euro) riduzione 50%;Torino (2019 costo totale 153.765 euro, rata 423,65 euro – 2009 costo totale 296.573 euro, rata 841,64 euro) riduzione 48%;Palermo (2019 costo totale 118.100 euro, rata 325,39 euro – 2009 costo totale 215.338 euro, rata 611,11 euro) riduzione 45%;Roma (2019 costo totale 306.147 euro, rata 843,49 euro – 2009 costo totale 538.850 euro, rata 1529,20 euro) riduzione 43%;Verona (2019 costo totale 155.668 euro, rata 428,89 euro – 2009 costo totale 246.112 euro, rata 698,44 euro) riduzione 37%;Bologna (2019 costo totale 242.150 euro, rata 667,17 euro – 2009 costo totale 372.734 euro, rata 1057,78 euro) riduzione 35%;Firenze (2019 costo totale 288.159 euro, rata 793,93 euro – 2009 costo totale 408.124 euro, rata 1158,21 euro) riduzione 29%;Milano (2019 costo totale 327.537 euro, rata 902,42 euro – 2009 costo totale 421.513 euro, rata 1196,21 euro) riduzione 22%.Genova guida quindi la classifica del risparmio con oltre una riduzione del 60% del costo di acquisto di un immobile, con altre città che si attestano intorno al 50%; Milano risulta fanalino di coda della classifica, con valori ridotti di poco più del 20%.Le motivazioni di questo calo dei costi per l'acquisto dell'immobile deve imputarsi a due fattori principali: la crisi del mercato immobiliare, che ha ridotto notevolmente i prezzi rispetto ai livelli pre-crisi, e la riduzione dei tassi di interesse sui mutui: proprio questi fattori hanno paradossalmente comportato negli ultimi tempi ad una ripresa del mercato, con una crescita del numero delle compravendite concluse.