Domani intitolazione reparto Oncoematologia pediatrica a Nadia Toffa

TARANTO - Si svolgerà venerdì 20 dicembre, alle ore 10, nell'Auditorium del Padiglione Vinci dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto, la cerimonia di intitolazione del nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica a Nadia Toffa, giornalista e conduttrice televisiva scomparsa prematuramente lo scorso agosto. Cittadina onoraria di Taranto e autrice di numerosi servizi televisivi sulla situazione ambientale della città, è stata anche testimonial della campagna di vendita solidale delle magliette con la scritta 'Ie jesche pacce pe te" (io esco pazzo per te) attraverso la quale fu raccolta la somma di oltre 500mila euro destinata a rafforzare il reparto di Oncoematologia pediatrica.Alla cerimonia interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e la famiglia di Nadia Toffa, il sindaco Rinaldo Melucci e il presidente della Provincia Giovanni Gugliotti, il direttore generale dell'Asl Stefano Rossi, il primario del reparto Valerio Cecinati, la promotrice della raccolta firme per l'intitolazione Alessandra Marotta e ci sarà la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni che operano nel reparto e che contribuiscono quotidianamente al sostegno dei bambini ricoverati e delle loro famiglie, in particolare l'Associazione "Arcobaleno nel Cuore" e "Gli amici del Minibar" che hanno collaborato con Nadia Toffa alla raccolta fondi.Saranno inaugurate quel giorno le nuove stanze del reparto, che andranno a potenziare i servizi esistenti, e verrà scoperta la targa commemorativa.La cerimonia è aperta al pubblico sino a esaurimento posti in sala.Coloro i quali non potranno accedere nell'auditorium avranno la possibilità di seguire l'intera manifestazione via streaming attraverso i canali istituzionali della Regione Puglia.