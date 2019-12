Libri: Luigi Laguaragnella presenta 'Abbracci'

BARI - Il giornalista e scrittore Luigi Laguaragnella presenta Abbracci (Progedit) a Bari, presso la sala San Gaspare della Chiesa del Preziosissimo Sangue in San Rocco, via Sagarriga Visconti 57, domenica 22 dicembre alle ore 19.30. Intervengono don Oliviero Magnone *cpps e Marilina Pesce. Sarà presente l'editore Gino Dato.Tra desiderio e ricordo, tra incontri inaspettati e gesti vitali il protagonista, Lorenzo, vaga alla ricerca di uno stato di equilibrio interiore e sociale che gli restituisca il valore dei rapporti familiari e amichevoli.Le strade della sua città fanno da sfondo all’esercizio di decisivi abbracci che riceve da persone a lui care. Rappresentano la quotidianità o sono del tutto inaspettati: gli regalano nuova forza, fiducia, un senso di gratitudine per la vita nonostante i continui stati di inquietudine.Sul crinale di relazioni deludenti o scivolose, progetti di vita inattuali o che tardano a concretizzarsi, Lorenzo fluttua tra stati d’essere e non essere. Gli abbracci riaccendono il flusso della vita, riscoprendo i legami con le persone, le emozioni, i desideri. Riprende così il suo cammino, uscendo dal web, da quelle “stanze dell’eco” in cui, a volte, resta imprigionato come un solitario hikikomori.Iris è la nuova collana di letteratura che racconta il coraggio delle donne e degli uomini di oggi e di sempre, con le loro storie, le loro emozioni. I temi riguardano essenzialmente la vita, la morte e i sentimenti, momenti cruciali dell'esistenza: l'amore, l'amicizia, il dolore, la malattia, l'incedere inesorabile del tempo; le cicatrici, la forza e la voglia di vivere.In una trilogia (Tacco 12, Il respiro della vita, La vita su un like) una donna racconta come si combatte un male terribile, la sclerodermia, con la "normalità" di una vita fatta di impegno, di lavoro e di relazioni. Si chiama Macolé la protagonista del romanzo omonimo, una giovane che si riscatta con un delicato amore da un terribile marchio di violenza impresso nei ricordi della sua giovinezza. In Non mi senti tre fratelli abbracciano un percorso sperimentale di scandaglio interiore per aiutare il padre affetto da Alzheimer. In Come il rombo di una Harley la giovane protagonista viene invischiata in un esilarante “triangolo”: lei, lui e... l'altra, una mitica Harley Davidson. In Ultima notte di confidenze, Oratina, nella veglia al marito morto, trova il coraggio di confidare gioie e dolori all’uomo che è stato in realtà un marito di parvenza. Le donne di don Salvo racconta le vicende di quattro donne dalle storie annebbiate, confuse, in bilico tra bene e male, tra odio e amore. In La tagliatrice di tende, noir ambientato nella Bari inizio Novecento, si staglia la figura di Peppa la pazza e si snoda il suo terribile segreto. Infine, in Abbracci, Lorenzo si muove tra desiderio e ricordo, tra incontri inaspettati e gesti vitali, alla ricerca di uno stato di equilibrio interiore e sociale che gli restituisca il valore dei rapporti familiari e amichevoli.Luigi Laguaragnella vive a Bari, dove è nato nel 1983. Ha studiato Informazione e sistemi editoriali all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Lavora nel sociale e collabora con alcune testate giornalistiche online. In 24 ore è il romanzo d’esordio pubblicato con il self-publishing. In seguito ha pubblicato il romanzo illustrato per ragazzi AppPuglia (Noicattaro, Bari 2018).