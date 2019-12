Serie D: vincono Foggia, Bitonto e Taranto vincono, ko l'Andria

Nella diciassettesima e ultima giornata di andata del girone H di Serie D il Foggia ha vinto 3-1 in casa col Gladiator ed è primo in classifica con 37 punti insieme al Bitonto. Nel primo tempo è passato in vantaggio il Gladiator con Del Sorbo di testa. Il Foggia ha pareggiato con Tortori di destro. I pugliesi hanno segnato ancora con Gerbaudo su punizione. Nel secondo tempo il Foggia ha realizzato il terzo gol con Cittadino su rigore dato per un fallo di mano di Maraucci.Il Bitonto ha vinto 4-1 in casa con l’Altamura. Nel primo tempo in gol i neroverdi con Turitto, tiro al volo. L’Altamura ha pareggiato con Guadalupi di testa. Il Bitonto è tornato in vantaggio. Gambuzza ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta. Nel secondo tempo il terzo gol del Bitonto realizzato da Lattanzio di sinistro. Patierno in scivolata ha segnato la quarta rete. I murgiani sono noni con 20 punti.Il Fasano ha pareggiato 1-1 a Brindisi ed è terzo a quota 30. Nel primo tempo in vantaggio il Brindisi con D’Ancora di testa. Nel secondo tempo il Fasano ha pareggiato con Ganci su punizione. Il Brindisi è settimo con 25 punti. Il Taranto ha vinto 1-0 ad Andria ed è quinto a quota 28. Per gli jonici decisivo il gol realizzato nel primo tempo da D’Agostino di destro. L’Andria è terzultima a quota 16. Il Gravina ha pareggiato 1-1 a Casarano ed è ottavo a 23 punti. I salentini sono quarti a quota 29. Il Cerignola ha vinto 3-1 in casa con la Nocerina ed è quinto con 28 punti. Il Nardò ha vinto 2-1 in casa col Francavilla in Sinni ed è quintultimo a quota 18.