Foggia: 34enne perde la vita in un tragico incidente stradale

Una favola d'amore spenta tragicamente. La 34 enne Ilaria Adriatico, ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale 673, alla periferia di Foggia. La donna ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro un albero. Soccorsa dal personale del 118, è stata portata in ospedale dove è morta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Solo pochi giorni fa aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato. La coppia, pochi giorni fa, aveva pubblicato su Facebook le foto di quel momento, quando erano sulla ruota panoramica montata in città per il Natale e lui le ha chiesto di sposarla mostrandole dall'alto uno striscione con un grande cuore rosso piazzato a terra dai suoi amici, e sul quale si leggeva: "Ilaria mi vuoi sposare?".