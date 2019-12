In Francia 21 persone sono finite in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio in una chiesa durante la messa della vigilia di Natale. L'allarme è scattato quando diverse persone hanno iniziato a lamentarsi per il mal di testa. Pompieri e forze di polizia hanno rilevato livelli di monossido di carbonio (CO) fino a 350 ppm.