Grande successo del concerto all’Istituto ‘De Amicis-Laterza’ di Bari

– Nell’ambito del “Progetto Musica in Continuità” per l’anno 2019-20, si è svolto nell’Auditorium dell’Istituto “De Amicis-Laterza” il Concerto di Natale con l’Orchestra del Corso ad indirizzo musicale della Scuola secondaria Laterza e il Coro delle classi 5^ B della scuola primaria “Re David” e 1^ B della scuola secondaria “Laterza”.Presente un numeroso pubblico, i giovani musicisti, hanno eseguito brillantemente musiche di J. Mason (Joy to the world), J. Marks (Rockin’ around the Christmas tree e Rudolph dal naso rosso), I. Berlin (White Christmas), E. John (Il cerchio della vita), J. Strauss (Marchia Radetsky).Con queste premesse si è svolto presso l’Auditorium dell’I.C. “De Amicis-Laterza” di Bari (dirigente scolastico Claudio Grosso), alla presenza di un numeroso pubblico, il Concerto per solisti di I, II e III-B per il Corso a indirizzo musicale.Il successo è stato strepitoso ed il pubblico ha applaudito lungamente gli studenti e, soprattutto, i docenti, che hanno reso possibile l’evento attraverso una meticolosa preparazione dei giovani musicisti.Docenti Laterza: Domenico Del Giudice (chitarra), Loredana Faniuolo (musica e coro), Genziana Mandriota (violino), Antonio Lapenna (pianoforte e coro), Mario Stragapede (tromba e direzione orchestra).Docenti Re David: Anna Dentice, Domenica Ferrero, Mariagrazia Savino, Enrica Anna Storelli.Dirigenti scolastici: Claudio Grosso e Sabatina Aresta.Grande successo dell’Orchestra che ha eseguito il bis di due brani. Applausi per tutti.