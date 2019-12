Italiani sempre più digitali, dallo shopping al gaming

Un giro d’affari annuo di 15 miliardi di euro che coinvolge 35 milioni di italiani. È questa l’istantanea sulle vendite online nel nostro paese nel 2018, scattata dal Centro Economia Digitale di Roma. Le previsioni per l’anno in corso sono altrettanto positive. Il settore digitale è in forte espansione, in grado di coinvolgere tutti i comparti dell’online, dall’abbigliamento all’intrattenimento.



Secondo le previsioni sulle vendite online globali nel 2019, i cinesi davanti a tutti con oltre 630 miliardi di euro di spesa. Seconda posizione per gli americani con 485 miliardi di euro. Sul gradino più basso del podio si piazzano gli inglesi con 81 miliardi di euro. In Italia le stime sono positive (+14,1% a 16 miliardi di euro), anche se con numeri ben lontani dagli altri paesi ma proprio per questi motivi con ampi margini di miglioramento.



Un boom di negozi online dovuto anche al numero crescente di utenti che acquistano da smartphone. La grande diffusione di questi dispositivi ha praticamente cambiato le tendenze degli italiani. Oggi sono più le persone che comprano online dal cellulare rispetto agli utilizzatori di sistemi desktop.



Per quanto riguarda i prodotti ed i servizi acquistati online dagli italiani, le categorie moda e bellezza si confermano tra quelle con il più alto livello di spesa, insieme ad elettronica, tecnologia e viaggi. Notevole anche gli esborsi relativi al tempo libero, uno dei comparti che ha registrato i più alti livelli di crescita in questi ultimi anni, dallo streaming tv al gaming. Si pensi proprio al settore del gioco d’azzardo, con siti di scommesse e casinò che hanno conquistato gli utenti per il grande divertimento offerto e la riconosciuta affidabilità. Tra i motivi di una così larga diffusione, essere piattaforme sicure e certificate AAMS, in grado di fornire un’ampia varietà di giochi ed i



Affidarsi a siti seri e intuitivi nella navigazione da qualsiasi dispositivo, sia nello shopping che nell’intrattenimento online, ha rappresentato le basi per la crescita repentina di tutto il settore del digitale, in Italia e nel mondo. Per quanto riguarda i prodotti ed i servizi acquistati online dagli italiani, le categorie moda e bellezza si confermano tra quelle con il più alto livello di spesa, insieme ad elettronica, tecnologia e viaggi. Notevole anche gli esborsi relativi al tempo libero, uno dei comparti che ha registrato i più alti livelli di crescita in questi ultimi anni, dallo streaming tv al gaming. Si pensi proprio al settore del gioco d’azzardo, con siti di scommesse e casinò che hanno conquistato gli utenti per il grande divertimento offerto e la riconosciuta affidabilità. Tra i motivi di una così larga diffusione, essere piattaforme sicure e certificate AAMS, in grado di fornire un’ampia varietà di giochi ed i migliori bonus per casinò , oltre alla comodità di divertirsi ovunque dal proprio smartphone.Affidarsi a siti seri e intuitivi nella navigazione da qualsiasi dispositivo, sia nello shopping che nell’intrattenimento online, ha rappresentato le basi per la crescita repentina di tutto il settore del digitale, in Italia e nel mondo.

Gli italiani che hanno comprato online nel 2018 sono stati 35,64 milioni. Nel 2019 saranno ancora di più (36,82 milioni). Buone le prospettive di crescita, anche perché guardando i numeri di penetrazione dell’e-commerce, il nostro paese è molto distante da nazioni come Regno Unito e Germania.