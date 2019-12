Serie A, Fiorentina-Roma 1-4: giallorossi devastanti, quarto posto blindato

La Roma non sbaglia e, nell'anticipo della 17esima giornata, batte in trasferta la Fiorentina portando a casa tre punti importanti con cui ha blindato il quarto posto. Un 4-1 netto quello portato a casa dai giallorossi che sono stati devastanti con Dzeko e Zaniolo. Niente da fare, invece, per la Fiorentina che resta a 17 punti e che con il quinto ko nelle ultime sei di campionato inguaia Montella.La Fiorentina parte bene con un paio di chance per Vlahovic, ma a sbloccare il match è la Roma con Dzeko che, al 19' sulla grande giocata di Lorenzo Pellegrini, buca la porta viola. Due minuti dopo arriva il raddoppio giallorosso firmato da Kolarov su punizione. Al 34' la squadra di Montella riesce a trovare il guizzo per riaprire il match grazie ad una rete di Badelj. Nella ripresa, però, gli uomini e Fonseca salgono in cattedra e chiudono il discorso con Pellegrini e Zaniolo.La Roma chiude così il 2019 con una vittoria importante. La Fiorentina, invece, dovrà lavorare sul proprio futuro per migliorare la posizione in classifica.