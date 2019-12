Manovra: è polemica sui temi. Salvini: "Ricorreremo alla Consulta"

ROMA - Il Governo Pd-M5S è intenzionato a porre la fiducia sulla manovra finanziaria domenica 22 dicembre. Le opposizioni intanto vanno all'attacco sui tempi d'esame del provvedimento. Fratelli d'Italia abbandona per protesta la conferenza dei capigruppo alla Camera per l'intenzione della maggioranza di "chiudere prima di Natale" la manovra, verosimilmente il 23 dicembre, secondo quanto riferito dal capogruppo Francesco Lollobrigida."Faremo ricorso alla Consulta", sostieneparlando della manovra e sottolineando la "mancanza di trasparenza" e criticando "tempi e modi" dell'esame."Non si tratta di un problema riferibile esclusivamente a questa Legislatura, ma negli ultimi anni la questione dei tempi di esame dei disegni di legge di iniziativa governativa sta assumendo dimensioni che, come Presidente del Senato, non posso non ritenere quanto meno preoccupanti", ha detto la presidente del Senato,, durante la cerimonia per gli auguri di Natale con la stampa parlamentare.