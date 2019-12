Popolare di Bari: come l'araba fenice, dopo le ceneri si rialza sempre

Potrebbe apparire come un intervento (anche se a parole) non richiesto. Ma oggi esiste un cordone ombelicale tra le banche mondiali, un interessamento che spesso si avvicina alla paura. Cosi', vanno ascoltate domande e suggerimenti dei politici, banchieri e azionisti. La prima domanda (che certamente e' stata rivolta dagli italiani): come e' stato permesso alla Popolare di arrivare a questa situazione? Qualcuno ha detto che i "fat cat" ( i grassi gatti banchieri) hanno in parte creato il problema.69 mila azionisti saranno rimborsati fino all'ultimo? Il premier Conte assicurò che non c'era problema, il"sistema bancario italiano e' in buona salute", disse. Ora Conte chiede la creazione di una banca di "lenders" (prestatori) per il Sud Italia. Gli americani vedono di buon occhio questa richiesta, sempre che " riescano a proteggere il denaro altrui".Sempre Conte dovrà vedersela con il M5S e con il Partito Democratico, che vorrebbero eliminarlo. Questo infastidisce il Partito repubblicano degli Stati Uniti. Un errore per i signori dell'economia USA la richiesta di denaro alle banche italiane per mettere assieme la somma necessaria per tappare il buco. Lasciate le altre banche in pace, sostengono. Oppure fate come facciamo noi qui: il governo federale assicura dollaro per dollaro per il rimborso agli azionisti, in caso di flop di una banca.Dopo il Monte dei Paschi e i due "lenders" veneti, ecco Bari e la sua Banca popolare. Ha detto un ministro di Washington: "Vedrete che tutto si risolverà. L'Italia e' come l'araba fenice: dopo le ceneri rinasce". Approvano, invece, l'idea di creare un "lender' nel Sud. Se solo riuscirà a controllare i movimenti bancari. Tutti, comunque, sono sicuri che, alla fine, il problema sara' risolto, perchè, come ha fatto notare un ministro di Washington: "L'Italia e' come l'araba fenice: dopo le ceneri si rialza sempre".