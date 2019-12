(credits: Rafa Nadal Fb)

Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di esibizione di tennis maschile di Abu Dhabi in Qatar. Ha sconfitto in finale in tre set, 6-7 7-5 7-6 il greco Stefanos Tsitsipas. Nadal aveva vinto questo torneo anche nel 2010, 2011 e 2016. Nel 2018 vinse il serbo Nole Djokovic. Nelle semifinali Nadal ha sconfitto 6-1 6-3 Khachanov e Tsitsipas ha superato 3-6 7-6 6-4 Djokovic. Nella finale per il terzo e quarto posto Djokovic ha battuto 7-5 6-3 il russo Karen Khachanov.Tra le donne nel torneo di esibizione di Abu Dhabi la russa Maria Sharapova ha vinto 6-4 7-5 contro la serba Ajla Tomljanovic. La Sharapova parteciperà agli Open d’Australia nel gennaio del 2020. Nel 2019 la Sharapova ha giocato pochi tornei per alcuni infortuni muscolari.Ma ormai ristabilita dal punto di vista fisico nella prossima stagione potrebbe essere una sicura protagonista in positivo.