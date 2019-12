Tennis: l'argentino Carlos Berlocq si ritira a 36 anni

Il tennista argentino Carlos Berlocq si ritira a 36 anni. Ha vinto nella sua carriera 19 tornei Challenger, tra cui quello di Panama nel 2018, 2 tornei ATP, a Bastad in Svezia nel 2013 e a Oreas in Grecia nel 2014, e nel 2016 la Coppa Davis con l’Argentina. Nel torneo del Roland Garros a Parigi in Francia è stato sempre eliminato nel secondo turno. Il suo miglior piazzamento nella classifica mondiale di tennis maschile ATP è stato numero 37 nel 2012.Nel tennis donne, nel 2020 non si disputerà il torneo di Lugano in Svizzera. Lo ha deciso la WTA per motivi organizzativi per evitare problemi di contemporaneità con le partite di Federation Cup che si disputeranno tra marzo e aprile 2020, il periodo in cui spesso negli ultimi anni si è giocato questo torneo. Nel 2019, cioè quest’anno, il torneo di Lugano è stato vinto dalla slovena Polona Hercog.