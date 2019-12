- Il centrocampista cileno del Barcellona Arturo Vidal ha denunciato la società blaugrana. Porterà il club spagnolo di fronte alla Commissione mista della LFP e dell’AFE, sindacato quest’ultimo dei calciatori spagnoli. Vidal non avrebbe ricevuto dal Barcellona alcuni bonus di un valore di circa 2,4 milioni di euro che riguardano la scorsa stagione.Il Barcellona non vuole pagare perché questi bonus non sarebbero previsti nelle clausole del contratto che vincola Vidal al club spagnolo. A gennaio 2020 potrebbe iniziare la battaglia legale di Vidal per ricevere questi compensi. L’Inter osserva tutto con attenzione e se Vidal riuscirà a liberarsi a parametro zero dal Barcellona non è escluso che la società nerazzurra lo possa acquistare.