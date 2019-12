WASHINGTON - Nuovi guai per il presidente Usa Donald Trump, che entra nella storia indossando gli umilianti panni del terzo presidente Usa messo in stato d'accusa con la procedura di impeachment. Prima di lui sono finiti a giudizio solo Andrew Johnson nel lontano 1868 e Bill Clinton nel 1998. Richard Nixon invece si dimise nel 1974 prima di essere imputato.Due i capi di imputazione: abuso di potere per le pressioni su Kiev per far indagare il suo principale rivale nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden e ostruzione del Congresso per aver bloccato testimoni e documenti.Il tycoon con ogni probabilità sarà assolto a gennaio in Senato, contando sulla granitica maggioranza repubblicana nella camera alta del parlamento.