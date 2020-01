Banca popolare di Bari: Jacobini padre e figlio ai domiciliari

BARI - Le Fiamme gialle hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, il primo ex presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell'istituto di credito barese. A renderlo noto l'Ansa.Contestati agli indagati a vario titolo i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Interdetto per 12 mesi dall'esercizio di dirigente di istituti bancari e di uffici direttivi di imprese l'ex ad della BpB Vincenzo De Bustis Figarola, Dg della banca dal 2011 al 2015 e dal dicembre 2018 fino al commissariamento. Dovrà rispondere di un episodio di falso in bilancio e di falso in prospetto.Ai domiciliari è anche Elia Circelli, accusato di un episodio di falso in bilancio e falso in prospetto.Il Siti, Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio, alla luce delle reiterate, massive, ipotesi di reato di falso in bilancio e falso in prospetto informativo, negli anni tra il 2014 ed il 2018, per le quali sono scattati stamani gli arresti domiciliari a carico degli ex esponenti aziendali, confermano la necessita’ di riconoscere anche agli azionisti Popolare di Bari ( al pari delle Banche del Nord, che gia’ usufruiscono di tale rimedio ) il doveroso accesso ( ancorchè in costanza del cosiddetto “salvataggio” ), ai risarcimenti di cui al FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori, al fine di evitare che il conto sia pagato esclusivamente dagli incolpevoli Azionisti.Per questo motivo il Siti rinnova l’invito agli Azionisti della Banca Popolare di Bari ad attivarsi, per far emergere le violazioni massive avvenute nel collocamento al pubblico delle azioni firmando la Petizione per la estensione dei rimedi FIR ( pur in costanza del salvataggio della Banca ), anche agli azionisti Popolare di Bari, e per agire per il risarcimento del danno, previa Costituzione di Parte civile nei Procedimenti Penali contro i responsabili del dissesto, aderendo alle iniziative approntate dal Siti, raggiungibili all’indirizzo www.sindacatositi.it .