Banca Popolare di Bari, Siti: "Soddisfatti per la mozione di apertura al FIR del Consiglio regionale"

BARI - Il Siti, Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio, associazione che, invitando gli azionisti della Banca Popolare di Bari a sottoscrivere la Petizione al Governo Italiano sul proprio sito www.sindacatositi.it, per prima ha lanciato la proposta di aprire ai rimedi della Legge 145 del 2018 istitutiva del FIR , Fondo Indennizzo Risparmiatori, appresa la notizia della mozione votata all’unanimita’ dai capigruppo di tutti i partiti del Consiglio Regionale Pugliese in tal senso, informa che il proprio Segretario Nazionale, Dott. Domenico Bacci, partecipera’ domani alla riunione convocata dalla Consigliera Antonella Laricchia, alla presenza del Sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, presso l’Hotel Palace di Bari, alle ore 16, per esprimere il plauso ed il sostegno del Siti, e degli azionisti da Siti rappresentati per il risarcimento del danno, a tale iniziativa che riaccende le speranze per una soluzione assai più concreta ed auspicabile, rispetto a quelle “auspicate”, solo la scorsa settimana, dal Ministro Roberto Gualtieri.