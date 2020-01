Lagarde: "Rivedremo intera strategia Bce"

FRANCOFORTE - La Banca Centrale Europea lascia fermi i tassi d'interesse: il tasso principale resta a zero, quello sui prestiti marginali alloe quello sui depositi a. Lo comunica la, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. "La crescita nell'Eurozona - ha aggiunto - continuerà ad essere sostenuta da condizioni finanziarie favorevoli" e da una politica monetaria "accomodante". "I paesi più indebitati" dell'eurozona "devono perseguire politiche di bilancio prudenti", ha aggiunto LagardeLagarde ha annunciato anche che sarà rivista "l'intera strategia della Bce: come raggiungiamo i nostri obiettivi, quali strumenti abbiamo a disposizione e com'è la nostra comunicazione. Sarà un esercizio ad ampio raggio che durerà per tutto il 2020".