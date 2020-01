È un Berlusconi innovatore quello che si presenta ai microfoni di R101, lanciando, tra gli altri, in caso del ritorno al governo di centrodestra, il reddito di dignità che garantirebbe a chi ne avrà diritto di percepire 1000 euro, oltre a non pagare le tasse allo Stato, in modo da vivere sopra lo stato di povertà.Il leader di Forza Italia vorrebbe riconoscere 1000 euro anche come pensione minima, per gli anziani, mentre per le casalinghe una forma di tutela per la vecchiaia. L'ex Cavaliere non si dimentica degli amici a quattro zampe, rilanciando la proposta di agevolazioni fiscali per chi 'adotta' in casa un animale domestico.